



День Иерусалима: Глава МИД провел мероприятие для иностранных дипломатов

В преддверии Дня Иерусалима министр иностранных дел Эли Коэн провел мероприятие в штаб-квартире министерства в Иерусалиме, на котором приветствовал четыре страны, открывшие посольства в столице: США, Гондурас, Гватемала и Косово.



В то время как три небольшие страны направили своих высокопоставленных дипломатов в Израиле (посол здесь есть только у Гватемалы) на это мероприятие, США ограничились представительством в лице советника по экономическим вопросам Ларри Меммотта. Ни посол Том Найдс, ни его заместитель Стефани Халлетт не присутствовали на мероприятии.



Хотя Меммотт и не является послом, он профессиональный дипломат со значительным опытом работы в регионе, в том числе в Кувейте и Ираке.



"Наши отношения крепки как никогда. Наш союз такой же глубокий и прочный, как и прежде", — сказал Меммотт в своем кратком выступлении на мероприятии.



Четыре дипломата подняли флаги своих стран рядом с израильским флагом в министерстве.

