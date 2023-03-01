



"День Гнева": полиция не потерпит блокирования дорог

Множество демонстраций, митингов, шествий и колонн сельскохозяйственных машин на городских улицах, станут сегодня частью "Национального дня беспорядков" - объявленной организаторами акции протеста против реформы системы правосудия. Полиция предупредила, что будет действовать с нулевой терпимостью к беспорядкам и порче имущества и государственных символов, и что она не допустит перекрытия полос движения, не согласованного с ней заранее.



Протест, который начнется сегодня утром, является еще одним шагом в борьбе, объявленной лидерами протеста, которые называют реформу "сменой режима". По оценкам организаторов, в акциях протеста примут участие десятки тысяч человек, и они предупреждают, что ожидаются перебои в движении транспорта. В течение дня в различных районах ожидаются сильные пробки и сбои в движении, и организаторы даже намекнули, что планируются дополнительные акции, о которых нельзя объявить заранее.



По плану организаторов "Национального дня беспорядков", он начнется в 8:00 с протестов родителей и учащихся у десятков учебных заведений Израиля, когда на улице будут проходить уроки демократии.



В 8:30 состоится демонстрация на территории музея "Эрец-Исраэль" в Тель-Авиве, где выступят бывший начальник Генштаба Дан Халуц и бывший глава ШАБАК Юваль Дискин. В 9:30 марш учащихся и преподавателей выйдет из Музея"Эрец-Исраэль". В 10:00 колонны сельскохозяйственных машин отправятся из 70 кибуцев по всей стране, а двумя часами позже в разных местах запланированы демонстрации работников хайтека. В это же время марш протеста пройдет от площади Дизенгоф через площадь Хабима до улицы Каплан в Тель-Авиве.



На 11:00 запланирована демонстрация работников индустрии высоких технологий в комплексе "Сарона" в Тель-Авиве, а часом позже демонстрации работников хайтека запланированы в различных местах Израиля. В это же время пройдет студенческая акция протеста в центре "Зив" в Хайфе, а на 13:00 запланирована студенческая акция протеста в кампусе Гиват Рам в Иерусалиме. В 14:00 ожидается экстренное собрание представителей всех медицинских профессий Израиля под названием "Без демократии нет здоровья". Митинг пройдет перед зданием суда на улице Вайцмана в Тель-Авиве.



На 16:00 запланирована демонстрация в Саду Роз в Иерусалиме, а с 17:00 начнется "День гнева на перекрестке Каркур". В рамках общего протеста запланированы демонстрации у домов министров и членов Кнессета от коалиции. С 19:00 до полуночи будет проходить демонстрация перед резиденцией премьер-министра в Иерусалиме. На 20:00 также запланирована демонстрация протеста на площади Бейт Ариэла в Тель-Авиве.



"Два месяца борьбы позади, и теперь, перед лицом продолжающегося законодательства и доведения до Высокого суда новых законов о ликвидации, мы поднимаем уровень", - отметили организаторы Национального дня борьбы. "Израиль не будет диктатурой. Миллионы людей, вышедших на улицы за последние восемь недель, уже дали это понять - и теперь мы переходим к прямым действиям".



В последние дни между полицией Израиля, через оперативный отдел, и организаторами протеста идет битва умов в рамках подготовки к сегодняшним событиям - полиция собирает разведывательную информацию, чтобы подготовиться к любому сценарию, который может возникнуть в связи с намерениями демонстрантов.



По словам высокопоставленного офицера полиции, "мы готовимся к спонтанным блокадам и будем находиться в любом таком месте с целью быстрого и эффективного реагирования. Нам известно о намерениях перекрыть дороги, которые еще не появились в публикациях, и мы будем реагировать соответствующим образом. Мы также знаем, что демонстранты намерены прийти к домам членов комиссии по законодательству, и полиция также будет там. Возможно, мы не дойдем до всех, но мы будем в тех местах, о которых у нас есть установленная и точная информация".



В то же время оперативный отдел, возглавляемый генералом Сигалом Бар-Цви и в полной координации с начальником Национальной полиции Яаковом Шабтаем, проводил обсуждение и разработку всеобъемлющего оперативного плана, который обеспечит реагирование в самое быстрое и эффективное время, с полным намерением сохранить общественную безопасность и предотвратить остановку экономики. Вчера Шабтай провел длительное совещание, которое продолжалось несколько часов, с целью изучения подготовительных мероприятий и создания резерва.