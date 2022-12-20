



Демонтаж и повторная сборка. Людей из офиса Нетаниягу отправили на детектор лжи

Согласно информации портала walla, Биньямин Нетаниягу попросил ряд сотрудников своего офиса пройти тест на детекторе лжи.



Это произошло на фоне серии утечек информации о столкновениях между сотрудниками офиса и депутатами Кнессета от Ликуда.



Также сообщается, что по результатам проверки Нетаниягу рассматривает возможность "демонтажа и повторной сборки" офиса премьер-министра и приема новых людей на руководящие должности.



Это сообщение появилось после того, как в последние недели напряженность в офисе Нетаниягу усилилась, в центре которой оказалась публичная конфронтация между старшими должностными лицами офиса - назначенным главой администрации Цахи Браверманом и политическим консультантом Ики Коэном и депутатами Кнессета Тали Готлибом и Дистель-Атбарьян.



Готлиб публично атаковала должностных лиц офиса, утверждая, что они передали журналисту Бену Каспиту подробности личной беседы с ней. После этого Дисталь-Атбарьян также выступила против Бравермана и обвинила его в очередной утечке информации Каспиту, отметив, что тот решил "открыть фронт" против женщин Ликуда.