



Демонстранты заблокировали перекресток в Реховоте

Днем, 25 марта, в Реховоте стартовала очередная акция протеста против правовой реформы.



Об этом сообщает Ynet.



На акцию протеста вышли сотни людей. Уточняется, что они заблокировали перекресток в Научном парке в Реховоте.



