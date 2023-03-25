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Демонстранты заблокировали перекресток в Реховоте
25.03.2023 16:47 Алина Груднева

Демонстранты заблокировали перекресток в Реховоте

Днем, 25 марта, в Реховоте стартовала очередная акция протеста против правовой реформы.

Об этом сообщает Ynet.

На акцию протеста вышли сотни людей. Уточняется, что они заблокировали перекресток в Научном парке в Реховоте.

Ожидается, что сегодня вечером акции протеста пройдут примерно в 150 местах, что больше, чем на прошлой неделе, когда их было 120. Основная состоится в Тель-Авиве.

 

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