Демонстранты заблокировали перекресток в Реховоте
Днем, 25 марта, в Реховоте стартовала очередная акция протеста против правовой реформы.
Об этом сообщает Ynet.
На акцию протеста вышли сотни людей. Уточняется, что они заблокировали перекресток в Научном парке в Реховоте.
רחובות pic.twitter.com/augLB9viqV— Eti Akerman (@Eti16448868) March 25, 2023
רחובות pic.twitter.com/ZQcINozj7o— Eti Akerman (@Eti16448868) March 25, 2023
רחובות pic.twitter.com/6KrENN4jnK— Eti Akerman (@Eti16448868) March 25, 2023
Ожидается, что сегодня вечером акции протеста пройдут примерно в 150 местах, что больше, чем на прошлой неделе, когда их было 120. Основная состоится в Тель-Авиве.
צומת המדע רחובות. pic.twitter.com/3qn6Ru10Fv— amitgefen (@amitgef) March 25, 2023