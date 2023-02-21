Демонстранты выложили видео из дома Тали Готлиб : цинично использует свою дочь
После бури, вызванной вчера протестом у дверей дома депутата от Ликуда Тали Готлиб, в котором она заявила о насилии в отношении ее дочери с особыми потребностями, протестующие опубликовали собственное видео, в котором они, похоже, с пониманием относятся к просьбам Готлиб относительно дочери.
Протестующие против Тали Готлиб заявили, что член Кнессета от Ликуда солгала и исказила факты, когда вчера представила их как насилие. Этот случай вызвал шквал осуждений в адрес протестующих и поддержку Готлиб, у которой есть ребенок с особыми потребностями.
На видео, размещенном протестующими, видно, как Готлиб объясняет им, что ее дочь-аутист живет в ее доме, и она просит их не беспокоить ее и не связываться с ней. Протестующие, похоже, с пониманием относятся к ситуации и выполняют просьбу депутата.
Однако Готлиб впоследствии изобразил протестующих агрессивными, а затем в комитете по конституции Кнессета обрушилась на них с проклятиями. "Животные, хищные животные. Вот как не надо протестовать, вот как не надо демонстрировать. Вы не будете нарушать право на частную жизнь во имя протеста. Все расписано по времени, все финансируется. В 6 часов утра меня ждали анархисты. Если бы я потерял самообладание, это могло бы плохо кончиться. Я бы не смогла защитить себя. Перестаньте оскорблять народ. Это закончится кровью".
Активисты заявили, что это "настоящее лицо адвоката Готлиб, которая заключила соглашение с "анархистами" в невероятный момент переговоров, а затем начала лгать, искажать факты и лить крокодиловы слезы перед СМИ, цинично используя свою любимую дочь. Диктатура устанавливается через СМИ и полуправду".