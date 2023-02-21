



Демонстранты выложили видео из дома Тали Готлиб : цинично использует свою дочь



После бури, вызванной вчера протестом у дверей дома депутата от Ликуда Тали Готлиб, в котором она заявила о насилии в отношении ее дочери с особыми потребностями, протестующие опубликовали собственное видео, в котором они, похоже, с пониманием относятся к просьбам Готлиб относительно дочери.





Протестующие против Тали Готлиб заявили, что член Кнессета от Ликуда солгала и исказила факты, когда вчера представила их как насилие. Этот случай вызвал шквал осуждений в адрес протестующих и поддержку Готлиб, у которой есть ребенок с особыми потребностями.

סיימתם לטנף על מפגינים גיבורים?



אז הנה מה שבאמת היה היום אצל טלי גוטליב.



שיחה מכובדת, אמפתיה מלאה של המפגינים וסיכום ברור מצידם שהם יתפנו לפני שהבת צריכה לצאת.



ואז היא עשתה על כולם סיבוב. חלאה. pic.twitter.com/ubjPY7Xl6X — ישראל פריי (@freyisrael1) February 20, 2023

זעקות השבר של טלי גוטליב בעקבות ארועי האלימות שהיא וביתה חוו הבוקר מצד אנרכיסטים שמאלניים pic.twitter.com/o6Cz3lt0o6 — TAL RIMMER (@TalRimmer) February 20, 2023

На видео, размещенном протестующими, видно, как Готлиб объясняет им, что ее дочь-аутист живет в ее доме, и она просит их не беспокоить ее и не связываться с ней. Протестующие, похоже, с пониманием относятся к ситуации и выполняют просьбу депутата.Однако Готлиб впоследствии изобразил протестующих агрессивными, а затем в комитете по конституции Кнессета обрушилась на них с проклятиями. "Животные, хищные животные. Вот как не надо протестовать, вот как не надо демонстрировать. Вы не будете нарушать право на частную жизнь во имя протеста. Все расписано по времени, все финансируется. В 6 часов утра меня ждали анархисты. Если бы я потерял самообладание, это могло бы плохо кончиться. Я бы не смогла защитить себя. Перестаньте оскорблять народ. Это закончится кровью".Активисты заявили, что это "настоящее лицо адвоката Готлиб, которая заключила соглашение с "анархистами" в невероятный момент переговоров, а затем начала лгать, искажать факты и лить крокодиловы слезы перед СМИ, цинично используя свою любимую дочь. Диктатура устанавливается через СМИ и полуправду".