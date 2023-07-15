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протест возле резиденции в иерусалиме
15.07.2023 21:15 Алина Груднева

Демонстранты возле резиденции Нетаниягу: в тюрьме есть врач

Вечером, 15 июля, протестующие против правовой реформы пришли к резиденции премьер-министра на улице Газа в Иерусалиме.

Соответствующее видео опубликовал 12-й канал израильского ТВ.

Уточняется, что полиции пришлось на 300 метров оттеснить демонстрантов подальше от резиденции.

Тем временем, протестующие, комментируя госпитализацию Нетаниягу в медицинский центр "Шиба" из-за плохого самочувствия, скандировали, сжигая пиротехнику и отбивая ритм в барабаны: "В тюрьме есть врач".
 

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