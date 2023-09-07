



Демонстранты в поддержку реформы: если БАГАЦ хочет хаос - он получит хаос

Израильские СМИ сообщают о лозунгах, с которыми правые идут на демонстрацию в поддержку реформ.



"Каждый сторонник демократии справа и слева, который действительно считает, что народ является сувереном, а не горстка судей, должен прийти", - заявила министр пропаганды Галит Дистель-Атбарьян в социальных сетях и обратилась к судьям Верховного суда: "Вы не будете вмешиваться в наше решение, решение народа, у избирательной урны".



Берл Кромби, один из организаторов митинга, продолжила в том же духе: "В случае "конституционного кризиса" мы должны слушать только Кнессет и правительство - не БАГАЦ. Если БАГАЦ хочет хаоса, он его получит", - утверждал он. Другие организаторы акции протеста также заявили, что в демократической стране "невозможно", чтобы Верховный суд обсуждал основные законы.