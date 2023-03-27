



Демонстранты: у нас отобрали страну, мы возвращаем ее обратно



Вчера вечером (воскресенье) в десятках центров по всей стране прошли демонстрации после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу уволил министра обороны Йоава Галанта.



Тысячи демонстрантов более пяти часов блокировали шоссе Аялон в обоих направлениях, между ними и полицией начались столкновения.



После того, как демонстранты были вытеснены с шоссе, полиция и компания "Нетивей Аялон" начали "чистить" дорогу, и из-за царившего там хаоса, от остатков костров и барьеров, уборка продолжалась несколько часов. Дорога открылась сегодня утром в южном направлении примерно в 7:30, спустя девять часов. Движение по Аялон в северном направлении также было заблокировано в течение нескольких часов и было открыто рано утром.



В беседе с Ynet участники акции рассказали, почему они пришли на протест, и сказали: "Ситуация ужасная, народ против народа. Мы больше так не можем". Ицхак Фабиан прибыл на центральную акцию протеста в Тель-Авиве, где с 22:00 вчера вечером было перекрыто шоссе Аялон, и сказал, что "мы протестуем уже несколько недель, но сегодня ночью все взорвалось". По его словам, "кучка преступников, коррупционеров и воров отобрала у нас страну. Сегодня мы забираем ее обратно".



Другой демонстрант, Джош рассказал, что получил сообщение в WhatsApp о спонтанной демонстрации в Каплане и решил присоединиться. "Я участвую в демонстрациях с самого начала волны протестов и никогда не видел такой демонстрации. Здесь сумасшедшая энергия, и здесь полно людей, которые просто не хотят отказываться от демократии", - сказал Джош. По его словам, "мы не поддадимся на обман Нетаниягу, который снова и снова лжет израильской общественности".



"Завтра у здания Кнессета пройдет огромная демонстрация, и правительство просто не сможет изменить систему режима", - добавил он. "Тот факт, что Галант был уволен, доказывает, что диктатура существует. Люди здесь решительно настроены и настроены оптимистично. Мы не просим правительство остановиться - мы просто останавливаем его".



