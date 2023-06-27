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Демонстранты у дома Левина: “Хватит диктатуры Верховного суда”
27.06.2023 21:25 Ирина Демьянова

Демонстранты у дома Левина: “Хватит диктатуры Верховного суда”

Проправительственные сторонники сегодня вечером устраивают митинг возле дома министра юстиции Ярива Левина, призывая его ускорить реформу судебной системы.

Несколько сотен сторонников держат плакаты с надписями: “Ярив Левин, мы с тобой” и “Хватит диктатуры Верховного суда”.

Митинг состоялся после того, как сотни протестующих против правительственной судебной реформы сегодня утром устроили огненную демонстрацию у дома Левина, перекрывая дороги и сжигая шины.

Сторонники Левина также издевались над полицией, скандируя “Где вы были сегодня утром?”

Несколько десятков протестующих против реформы также устроили контрдемонстрацию.
 

 

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