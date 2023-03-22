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Демонстранты сорвали выступление Гольдкнопфа: появилось видео
22.03.2023 13:35 Алина Груднева

Демонстранты сорвали выступление Гольдкнопфа: появилось видео

В сети появилось видео, как демонстранты сорвали выступление министра строительства раввина Ицхака Гольдкнопфа.

Напомним, что его увели со сцены на конференции Управления земельных ресурсов Израиля.

Протестующие в зале скандировали "позор" в его адрес до тех пор, пока выступление не пришлось отменить.

Одного из протестующих из-за такого поведения тоже вывели из зала, однако тут же скандирование подхватил еще один человек.

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