Демонстранты сорвали выступление Гольдкнопфа: появилось видео
В сети появилось видео, как демонстранты сорвали выступление министра строительства раввина Ицхака Гольдкнопфа.
Напомним, что его увели со сцены на конференции Управления земельных ресурсов Израиля.
Протестующие в зале скандировали "позор" в его адрес до тех пор, пока выступление не пришлось отменить.
Одного из протестующих из-за такого поведения тоже вывели из зала, однако тут же скандирование подхватил еще один человек.
מפגין הפריע גם לנאומה של השרה רגב בכנס וקרא לעברה: "את ביזיון, את לא מייצגת אותי". לאחר שהמפגין הוצא מהאולם, אדם אחר החל בקריאות נגדה. רגב ענתה: "תן לו בקבוק מים, שיירגע קצת" | לידיעה המלאה >>> https://t.co/G8mX6snTZL@DanaYarkechy pic.twitter.com/xo94RKC8aT— כאן חדשות (@kann_news) March 22, 2023