



Демонстранты сорвали выступление Гольдкнопфа: появилось видео

В сети появилось видео, как демонстранты сорвали выступление министра строительства раввина Ицхака Гольдкнопфа.



Напомним, что его увели со сцены на конференции Управления земельных ресурсов Израиля.



Протестующие в зале скандировали "позор" в его адрес до тех пор, пока выступление не пришлось отменить.



Одного из протестующих из-за такого поведения тоже вывели из зала, однако тут же скандирование подхватил еще один человек.