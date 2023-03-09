Демонстранты пытались спуститься на Аялон, полиция их остановила
Некоторые участники протестов против правовой реформы в Тель-Авиве попытались спуститься на шоссе Аялон и блокировать дорогу, но полиции удалось их остановить.
В это же время сотни людей протестуют на площади Габима в Тель-Авиве в рамках акции протеста ЛГБТ-сообщества против правовой революции. "Пока мы не узнаем, что мы все равны перед законом, как и все в нашей стране, мы будем продолжать сопротивляться на улицах и бороться за демократию", - заявили организаторы.
По информации портала ynet, тысячи протестующих прибыли на развязку Каплан (перекресток Азриэли) и присоединились к множеству других демонстрантов, прибывших на место событий. Район перекрыт для движения транспорта в обоих направлениях. Чтобы предотвратить перекрытие шоссе Аялон, полиция, в том числе конная, перекрыла спуски к шоссе на перекрестке Ха Шалом.