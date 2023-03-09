



Демонстранты пытались спуститься на Аялон, полиция их остановила

Некоторые участники протестов против правовой реформы в Тель-Авиве попытались спуститься на шоссе Аялон и блокировать дорогу, но полиции удалось их остановить.



В это же время сотни людей протестуют на площади Габима в Тель-Авиве в рамках акции протеста ЛГБТ-сообщества против правовой революции. "Пока мы не узнаем, что мы все равны перед законом, как и все в нашей стране, мы будем продолжать сопротивляться на улицах и бороться за демократию", - заявили организаторы.



המשטרה, מלווה שוב בסוסים, מונעת ממפגינים לרדת לנתיבי איילון או לחצות את גשר השלום לכיוון מזרח.

צומת השלום חסומה כליל ע"י המשטרה עם משאיות, ברזלים, פרשים, והמון שוטרים, גם המכתזית ממתינה בצד הכביש. pic.twitter.com/YGkjLjxjMm — Asslan Khalil (@KhalilAsslan) March 9, 2023

По информации портала ynet, тысячи протестующих прибыли на развязку Каплан (перекресток Азриэли) и присоединились к множеству других демонстрантов, прибывших на место событий. Район перекрыт для движения транспорта в обоих направлениях. Чтобы предотвратить перекрытие шоссе Аялон, полиция, в том числе конная, перекрыла спуски к шоссе на перекрестке Ха Шалом.