Демонстранты пытались прервать визит Макрона в Амстердам
Во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Амстердамский университет правоохранители задержали двух демонстрантов.
Об этом сообщает NOS.
Они выбежали на улицу после прибытия президента и выкрикивали лозунги на французском языке, но не приближались к Макрону или королю Виллему-Александру.
Охрана повалила демонстрантов на землю, а затем забрала их. Макрон и Виллем-Александр продолжали разговаривать друг с другом во время инцидента.
Что именно выкрикивали задержанные мужчина и женщина – непонятно.
Президент Франции находится в Нидерландах с двухдневным государственным визитом.