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Демонстранты пытались прервать визит Макрона в Амстердам
12.04.2023 13:55 Ирина Демьянова

Демонстранты пытались прервать визит Макрона в Амстердам

Во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Амстердамский университет правоохранители задержали двух демонстрантов.

Об этом сообщает NOS.

Они выбежали на улицу после прибытия президента и выкрикивали лозунги на французском языке, но не приближались к Макрону или королю Виллему-Александру.

Охрана повалила демонстрантов на землю, а затем забрала их. Макрон и Виллем-Александр продолжали разговаривать друг с другом во время инцидента.

Что именно выкрикивали задержанные мужчина и женщина – непонятно.

Президент Франции находится в Нидерландах с двухдневным государственным визитом.

 

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