



Демонстранты пытались прервать визит Макрона в Амстердам

Во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Амстердамский университет правоохранители задержали двух демонстрантов.



Об этом сообщает NOS.



Они выбежали на улицу после прибытия президента и выкрикивали лозунги на французском языке, но не приближались к Макрону или королю Виллему-Александру.



Охрана повалила демонстрантов на землю, а затем забрала их. Макрон и Виллем-Александр продолжали разговаривать друг с другом во время инцидента.



Что именно выкрикивали задержанные мужчина и женщина – непонятно.



Президент Франции находится в Нидерландах с двухдневным государственным визитом.



