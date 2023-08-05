Демонстранты протестуют против приезда Бен-Гвира на Кипр
В субботу, 5 августа, демонстранты собрались в городе Пафос на Кипре возле отеля, где остановился министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир.
Министр приехал туда вечером, накануне.
"Должно быть, приятно спать в условиях демократии", — скандировали демонстранты.
Местная полиция разрешила протестующим устроить шествие вокруг отеля.
אנטי בנגביריזם פוסטציוני בפאפוס.— Tsoofff (@BashanTsafrir) August 5, 2023
הבן זונה בא לחרב לי את השבת, וגם על זה לא נסלח. pic.twitter.com/lilYb8pHX7
עלילות שר הפיתות בפאפוס ...יהיה סופ"ש משעשע. pic.twitter.com/wEJlkv8073— Ami Dror 🇮🇱 עמי דרור (@AmiDror) August 4, 2023