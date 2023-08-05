Новости » Политика
Демонстранты протестуют против приезда Бен-Гвира на Кипр
05.08.2023 12:02 Алина Груднева

Демонстранты протестуют против приезда Бен-Гвира на Кипр

В субботу, 5 августа, демонстранты собрались в городе Пафос на Кипре возле отеля, где остановился министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир.

Министр приехал туда вечером, накануне.

"Должно быть, приятно спать в условиях демократии", — скандировали демонстранты.

Местная полиция разрешила протестующим устроить шествие вокруг отеля.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы