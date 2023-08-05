



Демонстранты протестуют против приезда Бен-Гвира на Кипр

В субботу, 5 августа, демонстранты собрались в городе Пафос на Кипре возле отеля, где остановился министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир.



Министр приехал туда вечером, накануне.



"Должно быть, приятно спать в условиях демократии", — скандировали демонстранты.



Местная полиция разрешила протестующим устроить шествие вокруг отеля.

אנטי בנגביריזם פוסטציוני בפאפוס.



הבן זונה בא לחרב לי את השבת, וגם על זה לא נסלח. pic.twitter.com/lilYb8pHX7 — Tsoofff (@BashanTsafrir) August 5, 2023