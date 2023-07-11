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протесты в тель-авиве | Фото: скриншот
11.07.2023 20:13 Алина Груднева

Демонстранты под посольством США: спасите нас

Вечером, 11 июля, сотни протестующих против правовой реформы собрались возле здания посольства США в Тель-Авиве.

Надписи на плакатах гласят: "Израиль сошел с рельсов", "Спасите нас, США".

Демонстранты призывают администрацию Джо Байдена усилить давление на премьер-министра Биньямина Нетаниягу, чтобы тот остановил реализацию плана. Для этого даже предлагают приостановить помощь, оказываемую Штатами Израилю.

"Лидеры американских евреев могут оказать давление на администрацию Байдена и дать денег протестующим", — сказала одна из демонстранток.

На фоне акции протеста возле посольства, Белый Дом призвал израильское правительство "защитить и уважать право на мирные собрания".

"В Израиле ведутся серьезные дебаты и обсуждения предложенного правительством плана. Такие дебаты — часть демократии", — сказал представитель Совета национальной безопасности США.

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