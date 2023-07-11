Демонстранты под посольством США: спасите нас
Вечером, 11 июля, сотни протестующих против правовой реформы собрались возле здания посольства США в Тель-Авиве.
Надписи на плакатах гласят: "Израиль сошел с рельсов", "Спасите нас, США".
Демонстранты призывают администрацию Джо Байдена усилить давление на премьер-министра Биньямина Нетаниягу, чтобы тот остановил реализацию плана. Для этого даже предлагают приостановить помощь, оказываемую Штатами Израилю.
"Лидеры американских евреев могут оказать давление на администрацию Байдена и дать денег протестующим", — сказала одна из демонстранток.
На фоне акции протеста возле посольства, Белый Дом призвал израильское правительство "защитить и уважать право на мирные собрания".
"В Израиле ведутся серьезные дебаты и обсуждения предложенного правительством плана. Такие дебаты — часть демократии", — сказал представитель Совета национальной безопасности США.
71 עצורים מהבוקר, הפגנה גדולה בטיילת בתל אביב מול שגרירות ארה"ב | ישירhttps://t.co/sEmdcosiK8 pic.twitter.com/Z9Fg7Ok4aF— החדשות - N12 (@N12News) July 11, 2023