



Демонстранты под посольством США: спасите нас

Вечером, 11 июля, сотни протестующих против правовой реформы собрались возле здания посольства США в Тель-Авиве.



Надписи на плакатах гласят: "Израиль сошел с рельсов", "Спасите нас, США".



Демонстранты призывают администрацию Джо Байдена усилить давление на премьер-министра Биньямина Нетаниягу, чтобы тот остановил реализацию плана. Для этого даже предлагают приостановить помощь, оказываемую Штатами Израилю.



"Лидеры американских евреев могут оказать давление на администрацию Байдена и дать денег протестующим", — сказала одна из демонстранток.



На фоне акции протеста возле посольства, Белый Дом призвал израильское правительство "защитить и уважать право на мирные собрания".



"В Израиле ведутся серьезные дебаты и обсуждения предложенного правительством плана. Такие дебаты — часть демократии", — сказал представитель Совета национальной безопасности США.