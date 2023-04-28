



Демонстранты переместились под дома спикера Кнессета и главы Гистадрута

Вечером, 28 апреля, продолжились локальные акции протеста против правовой реформы.



По данным Ynet, десятки демонстрантов пришли под дом министра разведки ("Ликуд") Гилы Гамлиэль в Тель-Авиве.



В то же время, десятки протестующих пришли к дому спикера Кнессета Амира Оханы.



Кроме того, акция протеста прошла возле дома председателя Гистадрута Арнона Бар-Давида в Кирьят-Оно.



Ранее днем протестующие собрались под домами других министров. Демонстрации проходят в преддверии масштабной акции протеста, которая каждую неделю проходит по субботам.