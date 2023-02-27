



Демонстранты осквернили рекламный баннер, поддерживающий судебную реформу

Этим утром активисты Им Тирцу были потрясены, обнаружив, что рекламный щит, висевший в минувшие выходные на шоссе Аялон перед транспортной развязкой Ла-Гардия, ведущей на юг, был разрушен демонстрантами, выступающими против реформ. Это была организованная операция вандализма, которая включала использование лестниц, покраску и требовала нескольких человек для выполнения.



Оригинальная надпись на рекламном баннере гласит: “Знаете ли вы? В США, Канаде, Франции и Германии судей избирают представители народа. Проведение реформы - спасение демократии”



“Сегодня мы увидели истинное лицо протестов против судебной реформы. В то время как они полны решимости показать миру свою виртуозность, финансируемую из-за рубежа, крича, что демократия в Израиле в опасности и должна быть спасена, перед реальным лицом демократических упражнений эти протестующие действовали как головорезы, разрушая плакаты, поддерживающие судебную реформу”, — сказал Матан Пелег, генеральный директор Им Тирцу.



Он подчеркнул, что сама идея демократии включает в себя терпимость к другим точкам зрения. ”Протестующие ясно дают понять, что их истинный аппетит к демократическому свободному обмену: никакой. Общественность, как в Израиле, так и за рубежом, только что убедилась в реальности ценности свобода слова и терпимость к другим точкам зрения”, - отметил он.



“Мы призываем израильскую полицию, которая относилась к протестующим с осторожностью, осознать реальность того, на что способны эти протестующие и чего они действительно хотят. В конце концов, действия говорят громче, чем скандирование. Протестующие показали, что единственная демократия, в которой они заинтересованы, — это та, которая соответствует их требованиям. В противном случае они готовы использовать тактику коричневых рубашек, чтобы задушить другие точки зрения. Позор им! Израиль заслуживает лучшего”, - сказал Матан Пелег.



