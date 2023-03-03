Новости » Политика
Демонстранты о Сильман: министр по защите диктатуры
03.03.2023 16:47 Алина Груднева

Демонстранты о Сильман: министр по защите диктатуры

Демонстранты, выступающие против правовой реформы, пришли под дом министра по защите окружающей среды Идит Сильман.

Это произошло днем, 3 марта.

В частности, десятки протестующих против правительственного плана собрались под ее домом в Реховоте.

Демонстранты пришли к ней с плакатами, надпись на которых гласила: "Позор, министр по защите диктатуры".

Параллельно в Герцлии сегодня проходила акция протеста под домом главы комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности Юли Эдельштейна.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы