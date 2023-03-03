Демонстранты о Сильман: министр по защите диктатуры
Демонстранты, выступающие против правовой реформы, пришли под дом министра по защите окружающей среды Идит Сильман.
Это произошло днем, 3 марта.
В частности, десятки протестующих против правительственного плана собрались под ее домом в Реховоте.
Демонстранты пришли к ней с плакатами, надпись на которых гласила: "Позор, министр по защите диктатуры".
Параллельно в Герцлии сегодня проходила акция протеста под домом главы комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности Юли Эдельштейна.