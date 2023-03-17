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Демонстранты: Нетаниягу - диктатор
17.03.2023 17:40 Алина Груднева

Демонстранты: Нетаниягу - диктатор

В пятницу, 17 марта, под домом премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Кейсарии прошла акция протеста против правовой реформы.

На мероприятие пришли около 300 человек.

По данным Ynet, демонстранты скандировали: "разрушение государства". Надписи на плакатах гласили: "здесь живет диктатор", "мы заслуживаем лучшего будущего".  

Параллельно акция протеста прошла под домом министра охраны окружающей среди Идит Сильман в Реховоте. Протестующие требовали от нее уйти в отставку.

 

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