



Демонстранты накинулись на Сильман в Хайфе

Несколько протестующих против правовой реформы накинулись на министра охраны окружающей среди Идит Сильман.



По данным "Аруц Шева", это произошло, когда она выходила из своего автомобиля в Хайфе.



Демонстранты через громкоговоритель кричали министру от "Ликуда": "Позор, позор".



Некоторые из них попытались прорваться к машине, однако их встретили полицейские и охрана, что привело к столкновениям.





