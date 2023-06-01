Демонстранты накинулись на Сильман в Хайфе
Несколько протестующих против правовой реформы накинулись на министра охраны окружающей среди Идит Сильман.
По данным "Аруц Шева", это произошло, когда она выходила из своего автомобиля в Хайфе.
Демонстранты через громкоговоритель кричали министру от "Ликуда": "Позор, позор".
Некоторые из них попытались прорваться к машине, однако их встретили полицейские и охрана, что привело к столкновениям.
מפגינים מחו מחוץ לכנס באוניברסיטת חיפה אליו הגיע השרה עידית סילמן. המפגינים הקיפו את רכבה והמשטרה נאלצה להתערב@CBeyar pic.twitter.com/0Ra06mnNJK— כאן חדשות (@kann_news) June 1, 2023