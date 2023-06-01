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Демонстранты накинулись на Сильман в Хайфе
01.06.2023 12:48 Алина Груднева

Демонстранты накинулись на Сильман в Хайфе

Несколько протестующих против правовой реформы накинулись на министра охраны окружающей среди Идит Сильман.

По данным "Аруц Шева", это произошло, когда она выходила из своего автомобиля в Хайфе.

Демонстранты через громкоговоритель кричали министру от "Ликуда": "Позор, позор".

Некоторые из них попытались прорваться к машине, однако их встретили полицейские и охрана, что привело к столкновениям.


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