Демонстранты на Каплан: "от Газы до Дженина - свобода Палестине"
Вчера вечером пока весь Израиль ждал прекращения огня, а жители Юга сидели под обстрелами террористов в убежищах, на перекрестке Каплан в Тель-Авиве прошла “19-я акция протеста против правовой реформы". Среди привычных плакатов с проклятиями в адрес Нетаниягу и его правительства, на этот раз появилось несколько с надписями: "От Газы до Дженина - свобода Палестине".
Еще до вступления в силу перемирия, звезда футбола Иран Захави наткнулся на видео демонстрации в социальных сетях и не смог остаться равнодушным. "В такое время??? Как вам не стыдно, ненавистники Израиля, езжайте в Дженин, здесь без вас будет веселее".
Как и он, звезда "Большого брата" и влиятельный блоггер Эйнав Бобалиль высказала свое резкое мнение и обрушилась на протестующих: "Я не понимаю, почему их не арестовали и не обвинили в измене!!! Измена в "их" стране, вы видите и не верите, конечно, не в такие дни, как этот".
Известный арабский блоггер, ветеран и инвалид ЦАХАЛа Юсеф Хадад написал: “Жаль, что в рамках прекращения огня они не отправили в Газу несколько лицемерных граждан, которые размахивают палестинскими флагами, размахивают плакатами, сочувствующими нашим врагам, и вопят: "От Газы до Дженина - свобода Палестине"...