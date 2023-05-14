



Демонстранты на Каплан: "от Газы до Дженина - свобода Палестине"





Вчера вечером пока весь Израиль ждал прекращения огня, а жители Юга сидели под обстрелами террористов в убежищах, на перекрестке Каплан в Тель-Авиве прошла “19-я акция протеста против правовой реформы". Среди привычных плакатов с проклятиями в адрес Нетаниягу и его правительства, на этот раз появилось несколько с надписями: "От Газы до Дженина - свобода Палестине".



לכל מי שתהה

מעזה לג׳נין תשוחרר פלסטין נאמר ברמקולים

בזמן שהדרום מופצץ על ידי אותה פלסטין pic.twitter.com/aQpoInQYbO — Avi_zahavi_official (@zahavi_avi) May 14, 2023

חבל שבמסגרת הפסקת האש לא שלחו לעזה כמה אזרחים צבועים שמניפים דגלי פלסטין, מניפים שלטים שמזדהים עם אויבינו וקוראים: "מעזה לג'נין תשוחרר פלסטין"... pic.twitter.com/kaPO0Yx67n — יוסף חדאד - Yoseph Haddad (@YosephHaddad) May 13, 2023

Еще до вступления в силу перемирия, звезда футбола Иран Захави наткнулся на видео демонстрации в социальных сетях и не смог остаться равнодушным. "В такое время??? Как вам не стыдно, ненавистники Израиля, езжайте в Дженин, здесь без вас будет веселее".Как и он, звезда "Большого брата" и влиятельный блоггер Эйнав Бобалиль высказала свое резкое мнение и обрушилась на протестующих: "Я не понимаю, почему их не арестовали и не обвинили в измене!!! Измена в "их" стране, вы видите и не верите, конечно, не в такие дни, как этот".Известный арабский блоггер, ветеран и инвалид ЦАХАЛа Юсеф Хадад написал: “Жаль, что в рамках прекращения огня они не отправили в Газу несколько лицемерных граждан, которые размахивают палестинскими флагами, размахивают плакатами, сочувствующими нашим врагам, и вопят: "От Газы до Дженина - свобода Палестине"...