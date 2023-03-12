



Демонстранты на Каплан обнимают полицейского генерала Ами Эшеда



В социальных сетях опубликованы видео, снятые на улице Каплан в Тель-Авиве вечером 11 марта.



На видео - полицейский генерал Эми Эшед, начальник тель-авивского округа полиции, отстраненный от должности начальником полиции Коби Шабтаем.



לאחר פרשת ההדחה - והקפאתה: המפגינים בקפלן קיבלו את ממ"ז תל אביב עמי אשד במחיאות כפיים - וגם נשיקה אחת על הלחי | עדכונים שוטפים >>> https://t.co/xquMPPpokE@moyshis pic.twitter.com/pjlcncapWR — כאן חדשות (@kann_news) March 11, 2023

עמי אשד מתקבל במחיאות כפיים רמות ובזעקות "גיבור ישראל" בהפגנה בקפלן pic.twitter.com/sHFWrqoba3 — יובל שדה Yuval Sade (@SadeYuval) March 11, 2023

Генерал “пошел в народ” сразу после того, как на огромных экранах, установленных организаторами протестов была показана пресс-конференция Шабтая, в которой он признался в том, что “совершил ошибку”.Демонстранты радостно обнимали Эшеда, крича “Герой Израиля!”. Все это снимал находившийся рядом с генералом пресс-представитель полиции Израиля.