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Демонстранты на Каплан обнимают полицейского генерала Ами Эшеда
12.03.2023 12:25 Аркадий Бочаровский

Демонстранты на Каплан обнимают полицейского генерала Ами Эшеда


В социальных сетях опубликованы видео, снятые на улице Каплан в Тель-Авиве вечером 11 марта.

На видео - полицейский генерал Эми Эшед, начальник тель-авивского округа полиции, отстраненный от должности начальником полиции Коби Шабтаем. 
 



Генерал “пошел в народ” сразу после того, как на огромных экранах, установленных организаторами  протестов была показана пресс-конференция Шабтая, в которой он признался в том, что “совершил ошибку”.
 


Демонстранты радостно обнимали Эшеда, крича “Герой Израиля!”. Все это снимал находившийся рядом с генералом пресс-представитель полиции Израиля.

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