Демонстранты на Каплан обнимают полицейского генерала Ами Эшеда
В социальных сетях опубликованы видео, снятые на улице Каплан в Тель-Авиве вечером 11 марта.
На видео - полицейский генерал Эми Эшед, начальник тель-авивского округа полиции, отстраненный от должности начальником полиции Коби Шабтаем.
Генерал “пошел в народ” сразу после того, как на огромных экранах, установленных организаторами протестов была показана пресс-конференция Шабтая, в которой он признался в том, что “совершил ошибку”.
Демонстранты радостно обнимали Эшеда, крича “Герой Израиля!”. Все это снимал находившийся рядом с генералом пресс-представитель полиции Израиля.