



Демонстранты на Каплан: БАГАЦ - превыше всего



Министр юстиции Израиля Ярив Левин опубликовал пост, в котором прокомментировал демонстрацию против правовой реформы на улице Каплан в Тель-Авиве 9 сентября. Левин пишет:



“Демонстранты на Каплан сегодня раскрыли свою истинную цель одним постером - суд, который верховенствует над всем.



- Верховенство по отношению к правительству и способность отменить любое его решение или назначение.

- Верховенство над Кнессетом, возможность отменить любой закон, а теперь даже основные законы.

- Верховенство над народом и возможность отменить выборы и отправить премьер-министра в тюрьму.

- Верховенство над законом и присвоение себе любых полномочий вопреки закону и действия вопреки интересам, как будто правила не распространяются на суд.



И в дополнение ко всему этому - суд, судьи которого контролируют процедуры назначения судей и назначают нужных людей по принципу "друг приводит друга", в кабинетах и без протокола.



Вот куда они метят. Именно с этой целью во вторник и будет проводиться дискуссия по поводу основания разумности. Создана ситуация, в которой пятнадцать человек, которые сами себя избрали, будут выше правительства, выше Кнессета, выше народа и выше закона. Абсолютное верховенство судьи. Без того, что называется волей народа. Без демократии.



И я спрашиваю каждого порядочного человека, даже того, кто до сих пор не видит необходимости коренного изменения правовой системы: если суд вмешивается в основные законы, то какие у него будут сдержки и противовесы? Остается ли хоть один баланс или тормоз, как это требуется при демократии?”