



Демонстранты на 31 неделе протестов: Наша надежда еще не потеряна

Протестующие собираются провести демонстрацию против пересмотра судебной системы в субботу вечером.



Протестующие планируют марш в Тель-Авиве от Кикар Дизенгоф в 19:00 до улицы Каплан для центрального митинга, который начнется в 20:00.



На мероприятии должны выступить эксперт по правовым вопросам доктор Ронит Левин-Шнур и бывший генеральный директор министерств финансов и транспорта Керен Тернер, а также лидер протеста Шикма Бресслер.



Демонстранты также намерены собраться у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаниягу на улице Азза в Иерусалиме, начиная с 19:15, под лозунгом “из-за него все горит”.



Как и в предыдущие недели, акции протеста запланированы примерно в 150 местах по всей стране, сообщает The Times of Israel.



В своем заявлении лидеры протеста обвиняют Нетаниягу в том, что он пытался подорвать верховенство закона, потенциально вызвав конституционный кризис.



“Нетаниягу в злонамеренной кампании пытается вызвать конституционный кризис, который приведет к разрушению верховенства права в Израиле. Если правительство не принимает решения БАГАЦа, это сигнал всем преступникам, что они могут делать все, что хотят”, — говорится в заявлении.



“Израиль находится в центре хаоса, где проходят публичные дебаты, в ходе которых высокопоставленные министры заявляют, что не будут подчиняться решениям суда”, — заявили лидеры протеста.



“Перед лицом разрушения и опустошения мы выступим сотнями тысяч на этой 31-й неделе, чтобы остановить распад страны. Наша надежда еще не потеряна”, — говорится в заявлении со ссылкой на национальный гимн.



