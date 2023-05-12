



Демонстранты: а мы все равно выйдем на Каплан

Некоторые демонстранты и протестные группы раскритиковали решение организаторов перенести с завтрашнего дня акции протеста против правовой реформы на следующую неделю.



Они заявили, что все равно выйдут на Каплан. Также поступило предложение провести демонстрации подальше от линии огня.



"Спасибо, конечно, организаторам протеста за заботу о нашей безопасности. Это важно! Некоторые из нас в любом случае придут на Каплан, чтобы продолжать безостановочно бороться за демократию и заставить правительство и его лидера немедленно уйти", — сказал Ишай Хадас.



Также сообщается, что марш как обычно пройдет до Каплан, но "не будет ни сцены, ни выступлений".

