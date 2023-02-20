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Демонстранты блокируют перекресток Азриэли и развязку Ха Шалом
20.02.2023 10:19 Аркадий Бочаровский

Демонстранты блокируют перекресток Азриэли и развязку Ха Шалом

В результате акции протеста против правовой революции, проходящей на перекрестке Дерех Менахем Бегин и угла Каплан в Тель-Авиве, были перекрыты улицы в центре города.

Перекрыты: Улица Каплан от улицы Ибн Гвироль до Дерех Менахем Бегин, перекресток Каплан-Дерех Менахем Бегин с севера и юга и Гиват Ха Тахмошет от улицы Игаль Алон до Дерех Менахем Бегин. Также были заблокированы въезды на развязку Ха Шалом с шоссе Аялон с севера и юга.

Протестующие исполняют на манер мелодии национального гимна Израиля следующий текст: "Д-е-е-емокртия, Д-е-е-емокртия!"
 

 

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