



Демонстранты блокируют перекресток Азриэли и развязку Ха Шалом

В результате акции протеста против правовой революции, проходящей на перекрестке Дерех Менахем Бегин и угла Каплан в Тель-Авиве, были перекрыты улицы в центре города.



Перекрыты: Улица Каплан от улицы Ибн Гвироль до Дерех Менахем Бегин, перекресток Каплан-Дерех Менахем Бегин с севера и юга и Гиват Ха Тахмошет от улицы Игаль Алон до Дерех Менахем Бегин. Также были заблокированы въезды на развязку Ха Шалом с шоссе Аялон с севера и юга.



Протестующие исполняют на манер мелодии национального гимна Израиля следующий текст: "Д-е-е-емокртия, Д-е-е-емокртия!"



*צומת עזריאלי חסום לתנועה*❗️



המפגינים דורשים ד-מו-קר-טיה!

*תמשיכו לשלוח סרטים* ❤️



*לעדכוני קבוצות תקווה* >> https://t.co/6gUDBUPSWW pic.twitter.com/ICXJXcVK1V — Margalit shmueli (@Margalitshmuel2) February 20, 2023