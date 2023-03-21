



Демонстранты атаковали Бен-Гвира посреди улицы

Левые активисты, выступающие против правовой реформы, сегодня утром окружили министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира во время его ежедневной утренней прогулки. Бен-Гвир сам снимал демонстрантов, которые выкрикивали в его адрес уничижительные и нецензурные слова.



Бен-Гвир сказал: "Это люди, которые устраивают демонстрации на контрольно-пропускных пунктах и наносят вред солдатам ЦАХАЛа. Это люди, которые блокируют основные транспортные магистрали. Это крайние и анархистские левые в Государстве Израиль".



"Выслушайте их, и вы поймете всю опасность. Посмотрите на цифры, услышьте голоса, это не протест, а попытка террора", - сказал Бен-Гвир.

