



Демонстрантку таскали за волосы. На Каплан шокированы полицейской жестокостью



Перекресток Каплан в Тель-Авиве был перекрыт протестующими против “правовой революции”. Полиция применила силу для разгона демонстрации.



Полицейский всадник преследовал одного из протестующих и сбил его на землю. Другую протестующую полицейские силой подняли с пола и за волосы затащили в полицейскую машину. После столкновений демонстрантов с полицией лидеры протестной организации "Силы Каплан" заявили: "Ужасное полицейское насилие на улице Каплан в настоящее время недопустимо в демократической стране. Мы призываем начальника немедленно вмешаться в происходящее, пока это не привело к человеческим жертвам. Режим, применяющий силу против сотен тысяч своих граждан, не является демократическим".

