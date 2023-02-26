



Демонстрантка, покусавшая полицейского: а что его палец делал у меня во рту?





Мировой суд Тель-Авива сегодня (в воскресенье) постановил освободить под ограничительные условия трех участников вчерашней акции протеста против правовой революции.



Одна из них, Тами Гева, арестованная вчера по подозрению в укусе полицейского, написала в ожидании следствия на своей странице в Twitter: "Они выбили мне два зуба, и я упала головой вперед на Аялон. Полицейский утверждает, что я укусила его за палец. Вы должны спросить, что его палец вообще делал у меня во рту".



Судья Авиталь Амсалем-Гильбоа освободила под ограничительные условия трех участников акции протеста, которые были арестованы вчера по подозрению в массовых беспорядках, нарушении полицейского порядка и поведении, которое может нарушить общественное спокойствие. "Несмотря на упоминание о поджоге, я не увидел, что это действие приписывается кому-либо из подозреваемых, находящихся передо мной", - сказала судья.



Гева, 40-летняя жительница Тель-Авива, работает медсестрой в резиденции Клор Общества по борьбе с раком. Она является партнершей актера Майяна Блюма ("Евреи идут"), который пришел с ней вчера на демонстрацию. "Я после разговора с адвокатом и сейчас нахожусь на слушании. Я не знаю, как она себя чувствует, мне не дали с ней поговорить. Я знаю только, что у нее повреждены зубы и ей нужна медицинская помощь", - сказал он. "Поведение полиции было жестоким и непрозрачным, как до, так и после ареста".