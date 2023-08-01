



Демонстрант ранил офицера полиции в Тель-Авиве

Протестующие вышли сегодня на демонстрацию перед станцией полиции на улице Саламе в Тель-Авиве в связи с расследованием дела юноши, напавшего на полицейских во время демонстрации против правительства.



Во время демонстрации три левых активиста были арестованы по подозрению в нарушении общественного порядка. По мнению полиции, подозреваемые создавали необоснованный шум с помощью звуковых средств, что мешало сотрудникам полиции, находящимся в здании станции, обслуживать граждан, пришедших подать жалобы в расположенный там центр обслуживания граждан.



"עכשיו המשטרה מתחילה לקחת לנו מגפונים מהיד ולאיים, פשוט הזיה, מתחילה פה אלימות" - כעת מול תחנת המשטרה סלמה בתל אביב, אליה הגיעו אנשים כדי לתמוך במפגין שנחקר בפעם השלישית. הקריאה המגיעה משם היא לעוד מפגינים שיגיעו לתמוך pic.twitter.com/b8t28zbZPN — דמוקרטTV (@Democrat_TV) August 1, 2023

Полицейские заявили, что шум был измерен инспектором Министерства охраны окружающей среды и составил более 83 децибел, что превышает допустимый законом уровень. Они также добавили, что подозреваемых несколько раз просили остановиться, а когда они не согласились, им сообщили, что оборудование конфисковано, подозреваемые отказались отдать оборудование и прекратить шуметь, в результате чего, как уже говорилось, полиции пришлось арестовать троих демонстрантов.Позже, после ареста подозреваемых, на месте событий собралось еще больше левых активистов, и в результате нападения одного из демонстрантов полицейский получил ранение в руку. Демонстрант был доставлен на допрос, а пострадавшему полицейскому была оказана медицинская помощь на месте.