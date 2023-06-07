



Демонстрация силы: НАТО проведет крупнейшие в истории военные учения

В Германии пройдут крупнейшие учения стран-членов НАТО по воздушному развертыванию над Европой в знак демонстрации силы. Об этом сообщает AP.



Сообщается, что в учениях Air Defender 23, которые пройдут 12-23 июня, примут участие 10 тысяч участников и 250 самолетов из 25 стран, которые будут отвечать на симуляцию нападения на страну-члена НАТО.



Только США направляют 2 тысячи военнослужащих Нацгвардии и около 100 самолетов для участия в тренировочных маневрах 12-23 июня.



"Эти учения будет действительно впечатляющими для любого, кто будет наблюдать, и мы никого не заставляем смотреть", - сказала посол США в Германии Эми Гутманн.



Она добавила, что учения продемонстрируют ловкость и быстроту союзнических сил НАТО как первых служб реагирования.



"Я была бы очень удивлена, если бы любой мировой лидер не обратил внимание на то, что это свидетельствует о духе этого альянса, что означает силу этого альянса. И это включает Путина", - сказала посол.



Учения планировали провести несколько лет, однако полномасштабное вторжение России в Украину заставило НАТО серьезно подготовиться к возможности нападения на ее территорию.



В учениях примут участие и Швеция, которая надеется присоединиться к Альянсу, а также Япония.



"Мы показываем, что территория НАТО является нашей красной линией, что мы готовы защищать каждый сантиметр этой территории", - сказал координирующий учение генерал-лейтенант Инго Герхарц из ВВС Германии.



При этом союзники по НАТО, например, не будут выполнять рейсы в сторону Калининграда, ведь учения предназначены для защиты.



В то же время директор Воздушной национальной гвардии США Майкл А. Лох сказал, что учения выходят за рамки сдерживания.



"Речь идет о готовности наших сил. Речь идет о координации не только внутри НАТО, но и с другими нашими союзниками и партнерами за пределами НАТО", - сказал он.



По его словам, учения станут возможностью для молодых американских авиаторов, многие из которых в основном получили опыт службы на Ближнем Востоке, наладить отношения с союзниками в Европе и подготовиться к другому военному сценарию.



"Итак, речь идет об установлении того, что значит выступать против великого государства, в соревновании великих государств", - сказал он.



При этом власти заявили, что учения приведут к определенным сбоям в гражданских рейсах в Европе в течение этого периода.