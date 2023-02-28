



Демонстрация резервистов у дома Эхуда Барака: хватит подстрекать!

Активисты движения Им Тирцу пришли утром 28 февраля на акцию протеста перед домом премьер-министра Эхуда Барака после того, как, по их словам, он "призвал к гражданским беспорядкам, отказу от выполнения приказа и блокированию дорог".



Протестующие потребовали, чтобы Барак прекратил призывать к братоубийственной войне.



Шай Розенгартен, капитан ВМС, заявил, что "Эхуд Барак подрывает основы демократии и пытается ввергнуть нас в братоубийственную войну. Полиция должна обеспечить соблюдение закона и задержать его".



Клара Бен Шошан, боец МАГАВа в резерве, добавила: "Я приехала из Франции в Израиль, чтобы стать свидетелем единства и строительства страны, Эхуду Бараку не позволят разрушить государство еврейского народа".



Матан Джарфи, боец резерва бригады "Голани", заключил: "Народ осудил Эхуда Барака и указал ему путь из политики. Полиция должна действовать и арестовать его".