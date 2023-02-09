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Демонстрация против правовой реформы: перекрыто движение трамвая
09.02.2023 21:28 Алина Груднева

Демонстрация против правовой реформы: перекрыто движение трамвая

Под домом премьер-министра Биньямина Нетаниягу на улице Газа в Иерусалиме продолжается акция протеста против правовой реформы.

По данным израильских СМИ, автомобиль попытался подъехать к протестующим в районе Французской (Парижской) площади, однако сотрудник полиции вытащил пистолет и остановил машину.
 
Водитель был вынужден остановиться. Его задержали для допроса. Между тем, начавшие шествие демонстранты дошли до улицы Яффо и сели на рельсы, перекрыв движение трамвая. Полиция им не препятствует.

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