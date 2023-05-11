



Демонстрация протеста на улице Каплан в Тель-Авиве

100 человек приняли вчера вечером участие в демонстрации на улице Каплан в Тель-Авиве, перед зданием правительства, против израильских ударов в Газе и с призывом к прекращению огня и возобновлению политических переговоров о прекращении израильской оккупации в Иудее и Самарии и снятии блокады Газы.



Демонстрация была инициирована левыми организациями, в том числе Шоврим Штика и подобными. Организации, входящие в штаб протеста против правовой революции, включая Шалом Ахшав, не принимали участия в организации вчерашней демонстрации.



Среди организаторов демонстраций против правовой революции нет ясности, состоятся ли демонстрации на следующий день.



Один из штабов протеста отмечает, что лидеры протеста находятся в контакте с полицией и следят за развитием событий, а тем временем готовятся к демонстрации шабат, как обычно, в Тель-Авиве и на остальной территории страны. По его словам, полиция также готовится к демонстрациям как обычно и не требует и не рекомендует отменять или менять их формат. Полиция не ответила на вопросы.

