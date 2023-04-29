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Демократы США настаивают на передаче Украине истребители F-16
29.04.2023 08:48 Наталья Богинская

Демократы США настаивают на передаче Украине истребители F-16

Демократы США оказывают давление на президента страны Джо Байдена длоя передачи  Украине истребителей F-16 и ракеты большой дальности. Об этом пишет The Hill.
 
Администрация Байдена выступает против таких мер, аргументируя тем, что у Соединенных Штатов нет лишних систем ATACMS, а самолеты не являются приоритетом для ВСУ. Однако группа законодателей подчеркивает, что с танками M1 Abrams была похожая ситуация – Белый дом сначала отказывался их предоставлять, но затем изменил решение.
 
Конгрессмены отмечают, что следующим логическим шагом должно стать предоставление Украине истребителей F-16 и ракет большой дальности, которые могут стать ключевыми элементами обороны и контрнаступления украинских войск. Издание акцентирует внимание на том, что за передачу Киеву самолетов выступают и военные лидеры США.
 
Известно, что министр обороны Алексей Резников пригласил в Украину иностранных пилотов, имеющих опыт полетов на истребителях F-16.
Также сообщалось, что легендарный американский пилот F-16 вызвался защищать Украину. Он отметил, что найдется немало летчиков, желающих повоевать в Украине, если этот вопрос будет решен на уровне правительств.
 

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