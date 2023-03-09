



Демократы призвали Байдена остановить судебную реформу в Израиле

Депутат Палаты представителей США Роза ДеЛауро, влиятельная демократка в Комитете по ассигнованиям, возглавила обращение к президенту, чтобы “использовать все доступные дипломатические инструменты”, повлияв на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, чтобы остановить скандальную судебную реформу.



Письмо также выступает против любой потенциальной аннексии Израилем территории ПА и поддерживает создание палестинского государства наравне с Израилем. Подписавшиеся выражают “глубокую озабоченность в связи с запланированными изменениями в структуре израильской судебной системы, нестабильной ситуацией с безопасностью в ПА и угрозой частичной или полной аннексии территорий, которые наверняка станут частью будущего палестинского государства”.



“Мы призываем вас использовать все доступные дипломатические инструменты, чтобы не дать нынешнему правительству Израиля нанести еще больший ущерб демократическим институтам страны и подорвать потенциал двух государств для двух народов”, – написано в обращении.



Демократов также тревожит эскалация насилия в Израиле – нападения палестинских террористов на мирных жителей и ответные военных рейды.



“Мы глубоко обеспокоены тем, что недавнее насилие и рост напряженности могут перерасти в крупный конфликт”, – говорится в письме. “Директор ЦРУ США недавно предупредил, что Израиль, похоже, находится на грани противостояния третьей интифаде”.



В письме также упоминаются недели массовых демонстраций в Израиле против запланированных судебных реформ.



Среди высокопоставленных демократов, подписавших письмо, есть евреи, в том числе конгрессмены Джейми Раскин из Мэриленда, Ян Шаковски из Иллинойса и Дэвид Чичиллин из Род-Айленда.



Однако, не все демократы согласны с письмом. Депутаты Джош Готтеймер и Джаред Московиц, оба евреи, опубликовали совместное заявление, в котором содержится предупреждение законодателям не вмешиваться на данном этапе во внутренние дебаты Израиля.



“Независимо от наших личных взглядов и опасений Конгресс не должен публично вмешиваться в текущие переговоры ключевого демократического союзника”, – говорится в их заявлении. “Такие действия могут подорвать эти переговоры и привести к плохому результату”.