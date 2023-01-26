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"Демократическое движение" потребовало импичмента Нетаниягу
26.01.2023 13:22 Аркадий Бочаровский

"Демократическое движение" потребовало импичмента Нетаниягу

"Гражданское демократическое движение" направило 25 января письмо юридическому советнику правительства Гали Бахарав-Миара с просьбой обсудить вопрос об импичменте премьер-министра Нетаниягу. 

В письме говорится: "Как представляется нам,  с фундаментальной и строгой точки зрения вопроса об импичменте премьер-министра и решения по нему сейчас, без промедления, не избежать."

В своем письме они объяснили, что причины этого кроются, среди прочего, "в его экстремистских  действиях по нанесению серьезного ущерба правовой системе и правоприменению, когда он находится в остром и глубоком конфликте интересов между своим положением премьер-министра и тем, что его обвиняют в преступлениях; в ущербе фундаментальным принципам разделения властей, верховенства закона, независимости судебной системы."

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