



"Демократическое движение" потребовало импичмента Нетаниягу

"Гражданское демократическое движение" направило 25 января письмо юридическому советнику правительства Гали Бахарав-Миара с просьбой обсудить вопрос об импичменте премьер-министра Нетаниягу.



В письме говорится: "Как представляется нам, с фундаментальной и строгой точки зрения вопроса об импичменте премьер-министра и решения по нему сейчас, без промедления, не избежать."



В своем письме они объяснили, что причины этого кроются, среди прочего, "в его экстремистских действиях по нанесению серьезного ущерба правовой системе и правоприменению, когда он находится в остром и глубоком конфликте интересов между своим положением премьер-министра и тем, что его обвиняют в преступлениях; в ущербе фундаментальным принципам разделения властей, верховенства закона, независимости судебной системы."