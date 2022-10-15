



Демаркация морской границы: когда Израиль и Ливан подпишут соглашение

Заместитель спикера парламента Ливана Элиас Бу Сааб заявил, что соглашение о демаркации морских границ между Израилем и Ливаном будет подписано "в последнюю неделю октября".



По его словам, ожидается, что Ливан и Израиль представят подписанные письма относительно своего соглашения о морской границе в последнюю неделю октября в соответствии с согласованным механизмом. Об этом сообщает Naharnet.



Бу Сааб добавил, что обе стороны заинтересованы в соблюдении и доработке соглашения, поскольку "альтернативой ему является хаос".



Соглашение вступит в силу, как только США отправят уведомление, подтверждающее получение от Ливана и Израиля их отдельных одобрений сделки, говорится в соглашении. Затем Израиль и Ливан передадут координаты новых границ в ООН.