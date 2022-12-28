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Дело Саакашвили и вступление Грузии в ЕС нераздельны – депутат Европарламента
28.12.2022 06:36 Наталья Богинская

Дело Саакашвили и вступление Грузии в ЕС нераздельны – депутат Европарламента



Депутат Европейского парламента Яцек Сариуш-Вольский заявил, что вступление Грузии в ЕС напрямую связано с делом бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом он сообщил в своем Twitter.
"Параллели между делом Саакашвили и перспективы вступления Грузии в ЕС принципиально необходимы! Они нераздельны. Европейский парламент никогда не проголосует за членство Грузии в ЕС, если бывший президент будет задержан и умрет в тюрьме", –- написал депутат.
 
Саакашвили, после окончания своего президентского срока в Грузии живший и работавший в Украине, тайно вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов осенью 2021 года, после чего был задержан и заключен в тюрьму.
 
Состояние здоровья политика сильно ухудшилось после двух голодовок. Саакашвили под охраной в тбилисской клинике "Вивамед" с мая.

 
Недавно у Саакашвили обнаружили отравление тяжелыми металлами. Бывший президент Грузии выразил недоверие бюро судебно-медицинской экспертизы в стране, а его адвокат предложил привезти специалистов из авторитетных экспертных бюро из Европы или Америки и провести исследования по отравлению за границей.

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