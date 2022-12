Дело Саакашвили и вступление Грузии в ЕС нераздельны – депутат Европарламента

Депутат Европейского парламента Яцек Сариуш-Вольский заявил, что вступление Грузии в ЕС напрямую связано с делом бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Параллели между делом Саакашвили и перспективы вступления Грузии в ЕС принципиально необходимы! Они нераздельны. Европейский парламент никогда не проголосует за членство Грузии в ЕС, если бывший президент будет задержан и умрет в тюрьме", –- написал депутат.



Саакашвили, после окончания своего президентского срока в Грузии живший и работавший в Украине, тайно вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов осенью 2021 года, после чего был задержан и заключен в тюрьму.



Состояние здоровья политика сильно ухудшилось после двух голодовок. Саакашвили под охраной в тбилисской клинике "Вивамед" с мая.

Parallels between @Saakashvili case and prospects of Georgia joining EU are fundamentally imperative!



Both are inseparable@Europarl_EN will never vote in favour of Georgian membership in EU if former President detained & dies in prison@kakhakala



