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Дело "Пятого Измерения" официально решено закрыть
04.04.2023 16:55 Алина Груднева

Дело "Пятого Измерения" официально решено закрыть

Генпрокурор Амит Айсман принял решение закрыть расследование по делу "Пятого измерения".

Об этом стало известно во вторник, 4 апреля.

Согласно официальному заявлению, Айсман учел рекомендацию закрыть дело.

Во главе скандала стоял председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц, который был главой Пятого измерения".

В марте 2019 года госконтролер опубликовал отчет, из которого следовало, что компания "Пятое измерение" в 2016 году заключила с полицией 50-миллионный контракт на поставку программного обеспечения без проведения конкурса. Утверждалось, что сделку со стороны полиции продвигал Рони Альшейх.

 

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