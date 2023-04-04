



Дело "Пятого Измерения" официально решено закрыть

Генпрокурор Амит Айсман принял решение закрыть расследование по делу "Пятого измерения".



Об этом стало известно во вторник, 4 апреля.



Согласно официальному заявлению, Айсман учел рекомендацию закрыть дело.



Во главе скандала стоял председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц, который был главой Пятого измерения".



В марте 2019 года госконтролер опубликовал отчет, из которого следовало, что компания "Пятое измерение" в 2016 году заключила с полицией 50-миллионный контракт на поставку программного обеспечения без проведения конкурса. Утверждалось, что сделку со стороны полиции продвигал Рони Альшейх.



