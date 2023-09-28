



Дело против Бен-Гвира из-за угрозы пистолетом охраннику закрыто

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара объявила о закрытии уголовного дела в отношении министра национальной безопасности Итамара Бен Гвира.



Таким образом, в четверг, 28 сентября, она ответила на петиции против его работы в должности министра.



"Дело закрыто, поскольку материалов расследования недостаточно для того, чтобы осудить политика за угрозы охранникам", - сказала Бахарав-Миара.



Петицию об увольнении Бен-Гвира рассматривали из-за инцидента, который произошел два года назад на парковке в Тель-Авиве, когда он во время ссоры с охранником выхватил пистолет. Ранее министр обвинил юрсоветника в попытке затянуть это дело.