



Дело по факту мятежа прекращено, ЧВК Вагнера передаст военную технику армии РФ

Уголовное дело о вооруженном мятеже ЧВК Вагнера прекращено, сообщает “Интерфакс” со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.



“При расследовании дела о мятеже установлено, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления”, – сказали в спецслужбе.



Также в Минобороны РФ сообщили о подготовке к передаче тяжелой военной техники ЧВК “Вагнер” подразделениям Вооруженных Сил России.

