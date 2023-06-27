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Дело по факту мятежа прекращено, ЧВК Вагнера передаст военную технику армии РФ
27.06.2023 12:15 Евгения Маркова

Дело по факту мятежа прекращено, ЧВК Вагнера передаст военную технику армии РФ

Уголовное дело о вооруженном мятеже ЧВК Вагнера прекращено, сообщает “Интерфакс” со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

“При расследовании дела о мятеже установлено, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления”, – сказали в спецслужбе.

Также в Минобороны РФ сообщили о подготовке к передаче тяжелой военной техники ЧВК “Вагнер” подразделениям Вооруженных Сил России.
 

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