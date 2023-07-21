



Дело об отстранении Нетаниягу от власти рассмотрят 12 сентября

Коллегия из трех судей БАГАЦа во главе с Эстер Хают соберется 12 сентября для обсуждения петиции, поданной в Высокий суд. В петиции содержится просьба отстранить Биньямина Нетаниягу от должности премьер-министра, поскольку он нарушил подписанное им соглашение о конфликте интересов.



Суд попросил юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара представить ответ на петицию до 20 августа.



Министр юстиции Ярив Левин прокомментировал заявление БАГАЦ.



“В демократической стране общественность решает, кто будет премьер-министром. Вмешательство БАГАЦа без полномочий является опасной попыткой попрать демократический выбор примерно 2,5 миллионов израильских граждан, которые всего несколько месяцев назад избрали Биньямина Нетаниягу премьер-министром”, – сказал он.



Адвокат Дафна Хольц-Лехнер, подавшая петицию в Высокий суд от имени группы под названием “Крепость демократии”, заявила: “Из решения суда становится очевидным, что заявление юридического советника о том, что вопрос о конфликте интересов премьер-министра решается надлежащим образом, является недостаточным и что в этом вопросе есть фактические сомнения. Мы довольны этим решением и уверены, что, учитывая серьезный и мощный конфликт интересов Нетаниягу, суд серьезно обсудит вопрос о его пригодности”.



На прошлой неделе судья Рут Ронен постановила, что БАГАЦ обсуждает ходатайство на том основании, что Нетаниягу нарушил свое соглашение о конфликте интересов, когда публично объявил, что “влезет в драку судебной революции”, несмотря на предупреждения юридического советника. Это решение, принятое на прошлой неделе, означает, что БАГАЦ считает, что есть основания для обсуждения петиции. В противном случае суд бы сразу отклонил иск.