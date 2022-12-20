



"Дело о выдаче израильских паспортов гражданам России должен расследовать ШАБАК"



Портал Israel Defense опубликовал материал о "возможной пенетрации российских шпионов в управление народонаселения МВД Израиля".



Автор материала, Ами Рохкас Домба, утверждает, что ШАБАК и и полиция “пытаются скрыть российскую шпионскую деятельность в Израиле”. Недавно достоянием гласности стало дело, в котором работницы МВД неправомерно выдали израильские паспорта российским подданным. "с целью предоставления им возможности свободного международного передвижения по всему миру", - говорится в заявлении полиции. При этом ни полиция, ни ШАБАК не пояснили, были ли эти паспорта выданы российским шпионам.



Журналист отмечает, что в последнее время российский паспорт - куда менее престижен, чем израильский. В основном по двум причинам - из-за того, что США и европейские страны выявляют российских шпионов ("атташе посольств"), и депортируют их в РФ в Россию. За последние два года произошло несколько таких событий. Вторая причина - война в Украине, которая сделала российское гражданство токсичным в мире в целом и в Европе и США в частности.



Другими словами, если кто-то хочет поехать, скажем, в США, то в наши дни израильский паспорт для него лучше, чем российский. Российская разведка считается отличной в своей области и стремится, как и все спецслужбы мира , получить заграничные паспорта. Домба пишет: “Возникает вопрос, удалось ли ему в данном случае проникнуть в Управление по делам населения и иммиграции в Израиле”.