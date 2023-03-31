



Дело Нетаниягу: сторонам предложено рассмотреть возможность посредничества

Сообщается, что один из трех судей на процессе над премьер-министром Биньямином Нетаниягу попросил государственное обвинение и группы защиты рассмотреть необязательный процесс “посредничества“, отчасти потому, что разбирательство оказалось слишком затянувшимся.



Судебный процесс начался три года назад, и в настоящее время разбирательства, включая возможные апелляции, вряд ли закончатся раньше 2028–2029 годов.



Согласно сообщению 12 канала, Жак Шен, адвокат одного из соратников Нетаниягу, бывшего держателя контрольного пакета акций Bezeq Шауля Эловица, предложил на прошлой неделе посредничество для всех обвиняемых во время обсуждения перед судьей Одедом Шахамом.



Адвокаты Нетаниягу, которого судят по трем делам — по одному пункту обвинения во взяточничестве и трем пунктам обвинения в мошенничестве и злоупотреблении доверием — “не исключали эту идею“, говорится в отчете, и судья Шахам попросил гвзвесить эту идею.



Таким образом, юридический советник Гали Бахарав-Миара должна будет решить, хочет ли она использовать этот вариант, и ей нужно будет принять решение “в ближайшие несколько дней”, согласно отчету ведущей журналистки Иланы Даян.



Шен выдвинул “неожиданное предложение“ о посредничестве, когда Шахам проводил за закрытыми дверями обсуждения со сторонами о попытке сократить длинные списки свидетелей в суде.



Посредничество, как правило, проводится перед действующим судьей (а не одним из судей в процессе), который не заслушивает свидетелей и не возобновляет судебное разбирательство, подчеркивается в отчете. Скорее, судья пытается работать над тем, что составляет потенциальную сделку о признании вины.



Например, судья может отменить обвинение во взяточничестве против Нетаниягу и осудить его за мошенничество и злоупотребление доверием — потенциальное решение, как сообщается, рассматривалось, когда бывший юридический советник Авихай Мандельблит провел переговоры о признании вины с адвокатами Нетаниягху в конце 2021 — начале 2022 года .



Посредник также может выдвигать “творческие предложения“, говорится в отчете, в том числе по вопросу “моральной агрессии“, связанной с осуждением, что потенциально может лишить Нетаниягу государственной должности.



Боаз Бен Зур, адвокат Нетаниягу по самому серьезному из дел, делу 4000, в котором фигурирует обвинение во взяточничестве, сказал Шахаму, что не исключает эту идею и даст свой ответ, когда это сделает государство, говорится в сообщении.



Согласно отчету, адвокаты, представляющие другого обвиняемого, Арнона Мозеса, также находятся в поле зрения и предположительно готовы согласиться на посредничество.



Отмечается, что главной проблемой юридического советника будет “вступление в процесс без выяснения характера и степени разногласий между сторонами. Это не простой процесс. Это означало бы, что процесс не проводится публично“.



В то же время, урегулирование дела через посредничество может стать средством “нейтрализовать детонатор, который в некоторой степени вызывает бурю вокруг нас в последние месяцы“, говорится в отчете, имея в виду кампанию правительства Нетаниягу по ослаблению судебной системы.



Сообщается, что даже те, кто выступает за посредничество, считают шансы на то, что стороны согласятся на него и что он завершится быстро и успешно, “невысокими“, особенно с учетом вражды и недоверия между сторонами.



Кроме того, “каждая сторона может остановить процесс в любой момент, и они не обязаны принимать результат“, — отмечается в репортаже 12 канала.

Тем не менее, “адвокаты считают, что это стоит затраченных усилий“. И поэтому вопрос заключается в том, согласен ли с этим юридический советник.



