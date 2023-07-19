



Дело йеменских детей: вскрыта могила в Нетании

Во вторник, 19 июля, была вскрыта могила на Старом кладбище в Нетании, где предположительно похоронена пятилетняя йеменская девочка Саада Карни в 1951 году, через два года после ее исчезновения.



Предположительно, она умерла после того, как заболела малярией и мышечной дистрофией.



Могила была вскрыта по просьбе ее семьи и решению суда. Останки были эксгумированы.



По словам адвокатов семьи, которые потребовали вскрыть 10 могил в 1997 году, в ходе процедуры обнаружены останки 22 тел. Тесты ДНК так и не обнаружили связи между останками и семьей.



Останки, обнаруженные во вторник, были переданы в Институт судебной медицины для дальнейшей идентификации.