



Дело иорданского-депутата контрабандиста - подробности

Решение об освобождении иорданского депутата, переправившего оружие в Израиль, было принято после того, как стало ясно, что его действия не связаны с терроризмом, а являются преступлением, совершенным из корыстных побуждений.



ШАБАК тщательно допросила Имада аль-Адвана после его ареста на переходе через мост Алленби после того, как у него было обнаружено 12 винтовок и 194 пистолета. Результаты расследования действий Адвана в режиме реального времени сверялись с иорданскими службами безопасности, а глава ШАБАК Ронен Бар находился в прямом контакте со своим коллегой в Аммане. Информация, полученная из столицы Иордании, не оставляла никаких сомнений в достоверности версии Адвана и в том, что он контрабандист, а не террорист.



Не идеология побудила Адвана заняться контрабандой, а финансовые трудности. Он был по уши в долгах и искал выход. Он связался с преступниками в Иордании, которые убедили его использовать свой дипломатический иммунитет для контрабанды ряда товаров в Израиль. Всего он совершил 12 контрабандных операций, начиная с февраля 2022 года, ввозя голубей, электронные сигареты, золото и совсем недавно оружие.



Полученная в ходе допроса Адвана информация позволила арестовать шестерых иорданцев, которые снабжали его товарами и помогали ему переправлять их контрабандой. Иорданские власти произвели эти аресты не только для того, чтобы показать израильтянам, что они серьезно относятся к освобождению иорданского депутата из-под стражи, но и потому, что контрабанда и другая преступная деятельность беспокоят Иорданию как суверенную страну и, главным образом, как страну, которая страдает от угроз терроризма и подрывной деятельности, которые потенциально представляют угрозу и самому режиму.



Как только стало ясно, что речь идет не о контрабанде в целях терроризма, и в свете действий, предпринятых иорданцами, Израиль решил удовлетворить просьбу Аммана и передать им Адвана. Израиль согласился после того, как иорданцы пообещали немедленно сделать еще две вещи: лишить Адвана депутатской неприкосновенности (это было сделано вчера, вскоре после его экстрадиции из Израиля) и обвинить его в ряде тяжких преступлений, за которые он почти наверняка отправится в иорданскую тюрьму на длительный период времени — гораздо менее приятный опыт, чем любое заключение, которое он мог бы получить в Израиле.



Но был еще один важный вопрос, который также повлиял на это решение — деликатные отношения Израиля с Иорданией. Хашимитское королевство и отношения с ним чрезвычайно важны для Израиля по соображениям безопасности и по политическим причинам. В то время как публичные отношения между двумя странами прохладны, тайные отношения как никогда близки. Иордания является стойким партнером в войне с терроризмом и в широком спектре действий, которые прямо или косвенно способствуют безопасности Израиля и помогают обеспечить безопасность израильтян. Иордания также является последним разумным оплотом против захвата Храмовой горы ХАМАСом и другими радикалами, а также против чрезмерного доминирования "Братьев-мусульман", возглавляемых Катаром.



По всем вышеперечисленным причинам решение об освобождении Адвана было правильным решением. По сравнению с незначительным преимуществом, которое было бы получено, если бы он остался здесь, — настойчивостью Израиля в обеспечении соблюдения закона в отношении любого преступника — Израиль завоевал себе много очков среди высших иорданских чиновников, и даже в общественном мнении и прессе в Аммане. Это не пустяк во времена, когда Израиль отчаянно нуждается в поддержке и легитимности во всем мире и в регионе в частности.