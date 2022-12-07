



Дело Битана: экс-заммэра Тель-Авива пошел на сделку о признании вины

Бывший заместитель мэра Тель-Авива Арнон Гилади пошел на сделку о признании вины в рамках дела Давида Битана.

Он признает себя виновным по двум пунктам обвинения в мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Прокуратура требует от суда приговорить Гилади к восьми месяцам тюремного заключения, штрафу в размере 35 000 шекелей и условному сроку.

Также он Гилади после вынесения приговора немедленно подаст в отставку со всех государственных должностей.