



Дело 4000: У Гилада Эрдана "было чувство", что его уволили из-за Безек



Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан дал в понедельник показания в суде по "делу о коррупции" премьер-министра Биньямина Нетаниягу

в связи с обвинениями в том, что премьер получил льготы в обмен на помощь в отмене реформы, которая нанесла бы ущерб телекоммуникационной компании Безек.



Эрдан заявил суду, что премьер-министр никогда не давал ему указаний относительно Безек, но у него было ощущение, что его сняли с должности министра связи из-за этого вопроса.



Нетаниягу назначил Эрдана послом в ООН в 2020 году, что было воспринято как перемещение соперника Ликуда из внутриполитической сферы.



Давая показания в понедельник, Эрдан сказал, что за время его работы министром связи Нетаниягу лишь однажды обращался к нему по вопросу о Безек.



При Эрдане чиновники министерства продвигали радикальную реформу израильской телекоммуникационной отрасли, которая открыла бы интернет-рынок, в тот период контролируемый "Безек", для конкуренции, а также обеспечила бы эффективное и быстрое развертывание передовой интернет-инфраструктуры.



Он спросил меня, слушаю ли я заявления "Безек"", - сказал Эрдан. "У меня не сложилось впечатления, что он знает детали, я не вдавался в подробности, я просто сказал ему, что выслушал их версию".



Эрдан сказал, что не считает вопрос Нетаниягу "неправильным".





На вопрос, как он интерпретировал вопрос, Эрдан ответил: "Я подумал, что Шауль [Элович] и люди из Безек плачут перед всеми".



Он отметил, что "я не получал никаких указаний от премьер-министра".



Эрдан заявил суду, что он поддерживал реформы. "Я верил в это. Это была центральная реформа для нас", - сказал Эрдан.



Эрдан также рассказал суду, что когда его назначили министром внутренних дел, он спросил Нетаниягу, может ли он остаться на посту министра связи. Но Нетаниягу отказал ему, сказав, что это создаст политические проблемы в Ликуде.



Эрдана спросили о комментариях, которые он делал ранее, связывая прекращение его пребывания на посту министра связи с Эловичем.



Эрдан признал, что сделал эти замечания нескольким людям, но сказал, что они были "основаны на чувстве, которое у меня возникло, а не на том, что я знал от кого-либо".



После этого Нетаниягу занял пост министра связи. После вступления в должность министра Нетаниягу уволил генерального директора Ави Бергера в мае 2015 года и назначил вместо него своего давнего соратника и бывшего руководителя предвыборной кампании Шломо Фильбера.



Бергер дал показания в суде, что его уволили за отказ одобрить слияние "Безек-Yes".