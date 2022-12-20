



Дело 4000: начинается дача показаний Давидом Шараном

В окружном суде Иерусалима 20 декабря продолжится судебный процесс над кандидатом в премьер-министры Биньямином Нетаниягу.



Ожидается, что сегодня показания даст Давид Шаран, бывший директор его канцелярии. Вчера был проведен перекрестный допрос бывшего председателя Совета по кабельному и спутниковому телевидению д-ра Ифат Бен Хай Сегев, который, как ожидается, продолжится и сегодня.



В начале вчерашнего слушания Бен Хай Сегев сказала: "Я считаю себя объектом клеветы и бессмысленных утечек, цель которых - запугать меня, чтобы я не говорила правду. Я намерен говорить правду, всю правду и только правду". В этой процедуре есть нечто неподобающее - вмешиваться, чтобы повлиять на судебный процесс", - добавил бывший председатель Совета по кабельному и спутниковому телевидению.

