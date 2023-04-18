



Дело 1000: свидетель Адас Кляйн ненавидит Сару Нетаниягу



В окружном суде Иерусалима 17 апреля возобновился процесс по делу премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Это произошло после перерыва продолжительностью около месяца.



В суде продолжился перекрестный допрос Моми Мешулама, руководителя следственной группы по делу о подарках Нетаниягу. Адвокат Амит Хадад, защитник премьер-министра Нетаниягу, допросил старшего офицера по поводу расследования в отношении Хадас Кляйн, помощницы Арнона Мильчина, и ее сотрудничества со следствием, обвинив его в том, что Кляйн была послана, чтобы убедить Джеймса Пакера дать показания.



"Полная ложь, - таков мой ответ. Вы не будете меня перебивать, вы произносите здесь речи, я тоже буду", - сказал Мешулам адвокату Хададу. Судья Фридман-Фельдман попыталась успокоить стороны.



Адвокат Хадад попросил Мешулама подтвердить, что ему известно, что Хадас Кляйн думала, что Сара Нетаниягу хочет ее уволить, и утверждал, что полиции известно, что Кляйн была предвзятым свидетелем из-за ее гнева на семью Нетаниягу. Мешулам ответил на это: "Хадас Кляйн очень зла на семью Нетаниягу, на крики, на унижения, я это знаю. Она очень надежный свидетель, очень весомый, очень ценный".



Мешулам добавил: "Она очень ценный свидетель, нет, она к нам пришла и прибежала - мы позвали, а она рассказала. Она подчеркнула, что обязуется говорить только правду".



Адвокат Хадад сказал: "Возможно, это во многом неправда", и Шулам ответила: "Это ваше неверное предположение, я не позволю вам делать неверные предположения".



Адвокат Хадад предположил, что Кляйн дала показания так, как дала, из-за злости на Сару Нетаниягу. Мешулам ответил: "Чушь в томатном соке".



Мешулам опроверг утверждение о том, что полиция использовала Кляйн в качестве агента и что она помогала им в следственных операциях. "Никто и ничего не активизировал. Ваши слова демагогичны, тенденциозны и бессмысленны", - сказал он адвокату Хададу.

